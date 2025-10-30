Trafic de Kush : un individu arrêté à Castor avec 154 képas

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a mis la main sur un présumé trafiquant de drogue, ce 28 octobre 2025, lors d’une opération menée au marché Castor, à Parc Nadio. L’intervention a permis la saisie de 154 képas de Kush, une drogue de synthèse particulièrement répandue dans les milieux urbains.Selon les autorités policières, l’arrestation fait suite à « l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic actif de Kush dans la zone. » Une équipe a aussitôt été déployée et a procédé à l’interpellation du suspect sur place. La fouille effectuée a permis de découvrir un sachet plastique contenant la drogue, déjà conditionnée pour la vente.Le mis en cause a été déféré devant le parquet, tandis que les investigations se poursuivent.