Trafic de chanvre indien et de Kush : onze (11) présumés dealers arrêtés à Diamniadio

Une opération coup de poing menée le dimanche 21 septembre 2025 à Diamniadio a permis le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants. La Brigade territoriale, appuyée par l'Escadron de surveillance et d'intervention, a interpellé onze suspects dans les quartiers Sant Yalla et Ndindy.



Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action nationaux de lutte contre le trafic de drogue. Les forces de l'ordre ont saisi lors d'une perquisition, 2 kg de chanvre indien, 12 cornets prêts à la vente, 11 téléphones portables, des armes blanches, divers autres matériels



L'opération a permis de mettre hors d'état de nuire un réseau actif dans le trafic de chanvre indien et de Kush, informe Libération.