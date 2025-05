Trafic de drogue à Saint-Louis : un réseau démantelé, quatre (4) individus déférés

La Section de Recherches (SR) de la gendarmerie de Saint-Louis a démantelé un réseau actif dans le trafic de drogue, à la suite de l’exploitation d’un renseignement. Lors de l’opération 600 grammes de chanvre indien, la somme de 150 000 francs CFA en espèces, ainsi qu’un véhicule ont été saisis et quatre (4) personnes ont été arrêtées.



Le principal suspect, A.C., décrit comme un récidiviste bien connu des services de sécurité pour ses activités dans le milieu interlope, était dans le viseur des forces de l’ordre depuis un certain temps. Malgré sa capacité à brouiller les pistes, il a été arrêté le 16 mai dernier à Bountoundour, dans la banlieue de Saint-Louis.



Au cours de l’opération, trois autres personnes ont été interpellées : M.M.S., identifié comme un potentiel client, A.N., logeur du dealer présumé et complice, ainsi que M.N., chauffeur de taxi et considéré comme le livreur attitré du réseau.



Les gendarmes ont saisi lors de cette intervention 600 grammes de chanvre indien, 150 000 francs CFA en espèces, ainsi qu’un véhicule de marque Renault Laguna utilisé dans le cadre des livraisons.



Les quatre (4) mis en cause ont été présentés au procureur ce lundi 19 mai, à l’issue de l’enquête menée par la Section de Recherches.