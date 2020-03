« Trafic de drogue » à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar : deux étudiants arrêtés

Deux étudiants à la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat du Point E, mercredi. Ils sont accusés de faire partie d’un présumé réseau de trafic de chanvre indien au sein du "temple du savoir".



Ils ont été interpellés suite à une ronde effectuée par les éléments du commissariat de Point E mercredi dans le campus, vers 11 heures. Les hommes en bleu ont d’abord mis la main sur un individu tranquillement assis sous une bâtisse en construction, jouxtant les bâtiments de la faculté de droit.



Ce dernier a pris la poudre d’escampette, lorsqu’il qu’il a perçu les policiers, laissant sur le banc son sac à dos. Les patrouilleurs ont découvert que le sac contenait un stock de chanvre indien et un arsenal de confection et de commercialisation du l’herbe, 98 000 F Cfa en espèce, en coupure de 5 000, 2 000 et 1 000 F Cfa.



Voulant utiliser sa ruse pour récupérer le sac, l'étudiant en question revient sur le terrain et se présente aux limiers comme « Chef Sonko », un gendarme à la caserne Samba Diéry Diallo.



Très vite démasqué par les hommes en bleu qui l’oriente vers le chef de la coordination de la sécurité de l’Ucad, Bernard Bocandé, afin d’obtenir la restitution du sac. Vers 15 heures, « Chef Sonko », accompagné de son ami Badji, un autre étudiant de la faculté de droit, se présente au chef de la sécurité de l’Ucad pour récupérer le sac. Ils seront aussitôt arrêtés et conduits au commissariat de Point E, rapporte L'Observateur.