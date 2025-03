Trafic de drogue entre Dakar et Ziguinchor : Cinq individus interpellés par l’OCTRIS (POLICE)

Dans un post sur sa page Facebook, la Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé ce dimanche la saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre et l’arrestation de cinq individus, durant le week-end entre Dakar et Ziguinchor.



« Les éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des stupéfiants (OCRTIS) ont réalisé une importante opération ce weekend, aboutissant à la saisie de 97,5 kg de chanvre indien et à l’interpellation de cinq individus », lit-on sur la publication.