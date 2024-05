Trafic de drogue impliquant le fils d'Idrissa Seck : le dossier est sur la table du procureur

L'enquête sur un réseau international de trafic de drogue, impliquant le fils d'Idrissa Seck, Abdoulaye Seck et Cie est désormais entre les mains du procureur de la République. L'Office Central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (Ocrtis) a transféré les suspects au parquet de Dakar hier mardi.



L'Observateur a révélé les détails des accusations portées contre les six individus arrêtés. Les policiers de l'Ocrtis, après avoir conclu leur enquête préliminaire, ont présenté des preuves solides justifiant l'inculpation des suspects. Ces preuves incluent la saisie de 22,6 kilogrammes de cocaïne, dépassant les 18 kilos initialement annoncés.



Les suspects et les accusations



Sylvain Bathiapara Mendy, 47 ans, de nationalité française, se présentant comme administrateur de société et résidant à Yoff, est considéré comme le cerveau de l'opération. Il est inculpé pour "association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux, détention d'arme à feu automatique sans autorisation."



El Hadji Papa Abdoulaye Seck, 32 ans, consultant et fils d'un ancien Premier ministre sénégalais, résidant à Mermoz, est accusé "d'association de malfaiteurs dans une entreprise d'importation de cocaïne, blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé, détention, offre et facilitation à l'usage de drogues."



Pathé Guèye, 42 ans, électromécanicien résidant à Guédiawaye, est poursuivi pour " association de malfaiteurs aux fins d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux."



Ousmane Camara, 34 ans, un Gambien se présentant comme diamantaire et résidant à Ngor, est accusé "d'association de malfaiteurs, aide ou assistance dans une entreprise d'importation de cocaïne, blanchiment de capitaux à travers un groupe criminel organisé."



Alain Diatta, 31 ans, restaurateur vivant à l'Unité 15 des Parcelles Assainies, fait face aux mêmes chefs d'accusation que le sieur Camara.



Amadou Diam Ndoye, 52 ans, agent immobilier basé à Ngaparou, est inculpé pour " aide ou assistance à une entreprise d'importation de cocaïne aux fins de trafic, blanchiment de capitaux."



L'affaire, désormais entre les mains du procureur de la République, va faire l'objet d'une information judiciaire plus approfondie. L'Ocrtis continue de chercher d'autres membres du réseau, signalant que quatre (4) autres personnes impliquées sont encore en fuite.



L'opération qui a conduit à ces arrestations s'est déroulée sur l'axe Dakar, Kaolack, et Mbour. En plus de la drogue, les autorités ont saisi des titres de propriété foncière et des armes, renforçant la gravité des accusations.