Kenya: l'enquête se développe après la découverte d'une mystérieuse fosse commune

Au Kenya , plus les enquêteurs avancent et plus le mystère s’épaissit. Pour commencer le nombre de corps retrouvés dans la fosse commune est deux fois supérieur à ce qu’ils attendaient puisque, les jeunes fossoyeurs, lors de leur signalement, n’avaient évoqué que quatorze dépouilles. « Certains corps sont encore frais, d’autres sont en état de décomposition avancée » a précisé Richard Njoroge, le médecin légiste en charge de l'affaire, hier, à la presse.



« Personne n’est venu réclamer un proche »

D’après ses premières autopsies, neuf dépouilles correspondent à des fœtus d’enfants prématurés, dix sont des enfants morts nés, huit des adultes dont quatre présentent des blessures à la tête. Des tests ADN doivent être effectués dans les prochains jours afin de déterminer l’identité des corps. « Personne n’est venu réclamer un proche. Et nous n’avons pas reçu non plus de déclaration de personne disparue » s’étonne Martim Mwenda, officier de la police de Kericho.



Périmètre élargi

Les détectives ont annoncé avoir élargi le périmètre de leur enquête, à Nyamira, le comté voisin de Kericho où ils épluchent les demandes d’autorisations d’enterrement. Le week-end passé, l’hôpital de Nyamira avait confirmé que treize corps non réclamés, avaient quitté sa morgue pour Kericho.





