Kolda : les acteurs élaborent un projet d’établissement ambitieux pour transformer durablement l’hôpital régional

À Kolda (sud), le Centre hospitalier régional se dote d’une nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années. L’amélioration de la gouvernance sanitaire, le relèvement du plateau technique, la mise à disposition de ressources humaines de qualité ainsi que le renforcement de l’offre de soins constituent les principaux axes de ce projet d’établissement stratégique.



Élaboré de manière consensuelle, ce document de référence vise à orienter la politique sanitaire de l’hôpital sur une période de cinq ans. À l’initiative du Directeur de l’établissement, Fallou Niang, le processus a bénéficié de l’appui du ministère de tutelle et du Bureau organisation et méthode. Il a également enregistré une forte implication des acteurs du système de santé, notamment les directeurs des hôpitaux de Sédhiou et de Ziguinchor, tous situés dans la région naturelle de la Casamance.



Selon Dr Niang, cette collaboration élargie répond à la volonté de bâtir « une vision intégrée en termes de pôle », favorisant ainsi une meilleure coordination entre les structures sanitaires de la zone. Il souligne par ailleurs que la participation des usagers a permis de prendre en compte, de manière holistique, les besoins réels et les préoccupations des populations.



« Cette approche concertée garantit la crédibilité du document », a-t-il affirmé, insistant sur l’importance de l’adhésion de toutes les parties prenantes pour la réussite de ce projet.



Présidant, ce vendredi 27 mars, la cérémonie de clôture de l’atelier d'élaboration qui a duré cinq jours, le Gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, s’est dit « rassuré » par la qualité du livrable. Il estime que ce document constitue un outil essentiel qui sera mis à la disposition du personnel hospitalier pour améliorer significativement la qualité des services offerts aux usagers.



Avec ce projet d’établissement, le Centre hospitalier régional de Kolda ambitionne ainsi de franchir un cap décisif dans la modernisation de son fonctionnement et dans la satisfaction des besoins sanitaires des populations de la région.