Trafic de drogue : psychotropes et chanvre indien en grandes quantités saisis par l’OCRTIS

La semaine écoulée a été riche de belles prises pour les unités opérationnelles de l’Office central de Répression du Trafic illicite de stupéfiants. Les 13 et 14 mars, les Brigades régionales de Stupéfiants de Tambacounda et de Kédougou ont procédé à deux saisies de 4 090 comprimés psychotropes et interpellé 02 personnes de nationalités maliennes et gambiennes à Kidira et Bantaco.

Du 15 au 17, c’est au tour de la Division opérationnelle de démanteler trois réseaux de trafic intérieur de drogue à Dakar avec la saisie de 25 kg de chanvre indien à Yoff, 260 g de cocaïne et 24 pierres de crack et l’arrestation de 06 dealers dont 04 de nationalité nigériane.

Le 28 mars, c'était au tour de la BRS de Ziguinchor de mettre un terme à un réseau très huilé de trafic international de stupéfiants entre le Sénégal et la Guinée Bissau, animé par trois Sénégalais et un Bissau-Guinéen, avec à la clé une belle moisson d’un (01) kilogramme et deux ( 02) boulettes de cocaïne.