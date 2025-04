L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a frappé un grand coup en procédant à l’arrestation d'Ousmane Diatta, alias « Soundiata », propriétaire du célèbre restaurant-lounge-bar « White Dream » situé sur la Corniche des Almadies. L'opération a également conduit à l’interpellation de deux de ses proches collaborateurs : Magatte Pathé Guèye Thiandoum, livreur, et Mouhamadou Sanoussi Barry, comptable-gérant de l’établissement. Tous sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, importation de drogue aux fins de trafic en bande organisée et blanchiment de capitaux».



Selon des informations obtenues par Libération, l’affaire débute par un renseignement parvenu à la Division opérationnelle de l’Ocrtis, signalant une importation de drogue en provenance de France par Ousmane Diatta. Après plusieurs jours de surveillance, une descente a été effectuée le 19 avril dernier au domicile de Magatte Pathé Guèye Thiandoum. Les policiers y ont découvert 80 grammes de haschisch et plusieurs doses conditionnées. Interrogé, il a rapidement mis en cause son employeur et fournisseur, Ousmane Diatta.



Le lendemain, les enquêteurs interpellent le sieur Diatta à la Cité Mbakiyou Faye alors qu’il sortait de chez lui. La perquisition de son appartement permet la saisie de 12 plaquettes de 100 grammes et 18 plaquettes de 50 grammes de haschisch, ainsi que le baril ayant servi à l’acheminement de la drogue depuis Paris, et plusieurs documents liés à ses activités illicites.



Face aux enquêteurs, Ousmane Diatta a reconnu avoir importé la drogue par groupage de containers, expliquant avoir acquis 2,6 kg de haschisch pour 5 500 euros soit 3 607 763,50 Franc CFA, via un groupe Telegram. À en croire le journal, il a tenté de justifier cette acquisition par un usage personnel, prétextant la rareté du produit de qualité au Sénégal. Toutefois, les éléments retrouvés sur son téléphone et sur celui de son livreur ont rapidement mis à mal cette version.



Un réseau structuré entre la France et le Sénégal



Toujours selon le journal, l'enquête révèle qu’Ousmane Diatta dirigeait un réseau international structuré, héritier des filières démantelées en début d’année, impliquant notamment Sylvain Bathiara Mendy, alias « Scarface », et Sidy Diatta, frère utérin de Soundiata. Après l’arrestation de ces derniers, Ousmane Diatta aurait discrètement repris les activités du réseau, important du haschisch destiné à une clientèle triée sur le volet aux Almadies, au centre-ville de Dakar, à Ngor et sur la Petite-Côte.



Le « White Dream » apparaissait comme une vitrine légale servant de couverture à ses opérations. Les investigations financières ont démontré que les charges d’exploitation du restaurant dépassaient largement ses recettes déclarées, un schéma classique de blanchiment d’argent. L’établissement faisait d’ailleurs l’objet d'une procédure d’expulsion pour défaut de paiement du loyer.



Binational franco-sénégalais, ancien militaire au 525e régiment de protection en France, Ousmane Diatta n’en était pas à son coup d’essai. Son passé judiciaire en France est marqué par des affaires de délinquance, souvent violente, en lien avec le trafic de drogue.



Le rôle de Magatte Pathé Guèye Thiandoum apparaît aussi déterminant dans l'organisation. Il est considéré comme un associé et était chargé de la distribution et de la revente de la marchandise, comme l'attestent de nombreuses conversations et transactions financières via l’application Wave.



L’exploitation des téléphones saisis a permis d'établir de manière irréfutable l’existence d’un réseau criminelle, organisée autour d’Ousmane Diatta et visant à approvisionner le marché dakarois en haschisch importé illégalement.