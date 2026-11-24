La Brigade de recherches de Dakar a interpellé, le dimanche 22 novembre 2026, un individu poursuivi pour association de malfaiteurs, détention de faux billets de banque et escroquerie, rapporte la gendarmerie nationale.
L’affaire a débuté à la suite d’une opération de change portant sur une somme de 1 200 dollars américains. Après avoir remis au suspect la contre-valeur de 600 000 francs CFA, le cambiste a constaté lors de la vérification que les coupures reçues étaient contrefaites. Il a aussitôt déposé plainte auprès de la Brigade de recherches de Dakar, qui a ouvert une enquête.
Les investigations menées par les gendarmes ont permis de localiser le mis en cause. Lors de son arrestation, ce dernier a été trouvé en possession de 13 autres faux billets de 100 dollars américains, avant d’être conduit dans les locaux de l’unité pour la suite de la procédure.
L’affaire a débuté à la suite d’une opération de change portant sur une somme de 1 200 dollars américains. Après avoir remis au suspect la contre-valeur de 600 000 francs CFA, le cambiste a constaté lors de la vérification que les coupures reçues étaient contrefaites. Il a aussitôt déposé plainte auprès de la Brigade de recherches de Dakar, qui a ouvert une enquête.
Les investigations menées par les gendarmes ont permis de localiser le mis en cause. Lors de son arrestation, ce dernier a été trouvé en possession de 13 autres faux billets de 100 dollars américains, avant d’être conduit dans les locaux de l’unité pour la suite de la procédure.
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