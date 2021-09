Trafic de faux passeports et cartes de séjour de l’UE: les mis en cause passent aux aveux et font des révélations

La bande de Ndèye Yandé Seck, arrêtée par la Division des investigations criminelles (Dic) pour confection et trafic de passeports européens et américains, est passée aux aveux. Entendue sur Procès-verbal (Pv), la présumée cerveau de la bande, couturière domiciliée à Nord Foire, un quartier de Dakar, a révélé avoir livré quatre faux documents confectionnés en Allemagne.



Interpellée suite à l’arrestation de Ndèye Bineta Ndiaye, chef d’entreprise domiciliée à Nord Foire, à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) avec une fausse carte de séjour, Ndèye Yandé Seck a reconnu les faits portés à sa charge. Elle a déclaré aux enquêteurs avoir proposé à sa voisine la délivrance de la carte de séjour avec laquelle elle pourra voyager en France. Pour ce faire, elle a demandé 5 millions F Cfa reçus en deux tranches.



Poursuivant, elle a fait savoir que c’est son présumé complice Lamine Samba qu’elle a hébergé chez elle avec son épouse qui connait directement le faussaire qui a confectionné le faux document remis à Ndèye Bineta Ndiaye. Ce dernier serait identifié sous le nom de lamine Seydy, ressortissant gambien établi en Allemagne.



Quant aux 10 passeports trouvés à son domicile lors de la perquisition, elle a soutenu que tous les passeports sont authentiques à l’exception des deux passeports français et espagnol, qui eux relèvent du faux.



Revenant sur leur modus operandi, elle a expliqué que chaque carte de séjour est établie en contrepartie de la somme de cinq millions (5.000.000) F Cfa et six millions cinq cent mille F Cfa (6.000.000) par faux passeport.