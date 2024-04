Trafic de migrants à Dakar : neuf (9) Népalais et l’un des convoyeurs arrêtés par la police

La Sûreté urbaine de Dakar a procédé à l'interpellation de neuf (9) ressortissants népalais dans un immeuble situé á la rue Saint-Michel X Ngalandou Diouf, au cœur du centre-ville de Dakar. Âgés de 19 à 41 ans, ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de migrants et de personnes, avec pour objectif de se rendre aux États-Unis via le Nicaragua.



Selon les informations rapportées par Libération, les suspects ont déclaré aux autorités avoir été mis en contact avec un certain Mamadou Diallo, un commerçant guinéen collaborateur avec un contact basé à Dubaï nommé Bissal. Ces derniers auraient facilité leur voyage jusqu'au Sénégal. Chacun des neuf (9) individus aurait déboursé la somme de 30 000 dollars, soit plus de 18 millions de francs CFA, pour financer leur périple vers les États-Unis.



Initialement, ces migrants népalais avaient prévu de rejoindre le Portugal depuis Dubaï, mais se sont retrouvés à Dakar en raison de l'absence de visa de transit pour leur destination initiale. Mamadou Diallo, le principal intermédiaire, a été appréhendé par les autorités aux Parcelles Assainies et a reconnu les faits qui lui sont reprochés.