Trafic de migrants : deux passeurs dont un maître coranique livrés au Pool judiciaire financier

Mamadou Sathie, maître coranique, et Mouhamed Sarr ont été présentés au Pool judiciaire financier pour « trafic de migrants, « association de malfaiteurs et « complicité de tentative de trafic de migrants ». Ils sont soupçonnés d'avoir organisé des voyages clandestins par voie maritime.



Selon « Libération », l'affaire a débuté le 7 octobre dernier, lorsque Mamadou Sathie a été intercepté par une patrouille du commissariat spécial de Karang, assistée d'éléments de la Direction Nationale de la Lutte contre la Traite des personnes (DNLT). Ce maître coranique, basé en Gambie, tentait de franchir la frontière par un chemin non officiel. Il était en possession de passeports ordinaires et de cartes d'identité sénégalais et gambiens.



Lors de son interrogatoire, Mamadou Sathie a révélé que ces documents appartenaient à des candidats à l'émigration clandestine regroupés à Djinack-Kajata, un village des îles du Saloum. Il a désigné Mouhamed Sarr et un certain Abdoulaye comme étant les organisateurs.



Une souricière a permis d'interpeller Mouhamed Sarr à la plage de Massarinko. Il a immédiatement reconnu les faits, admettant avoir participé à ce projet de voyage illégal avec d'autres complices.



L'enquête a mis en lumière l'implication d'un certain Ismaïla, habitant Djinack-Kajata, qui aurait mis sa maison à disposition pour héberger les migrants. Ismaïla aurait également été chargé par l'un des suspects en fuite d'acheter les moteurs et le matériel nécessaires au voyage clandestin en Gambie.



Par ailleurs, il a été révélé que des ressortissants ivoiriens figuraient parmi les candidats, enrôlés par une certaine Tanty, une femme établie en Espagne. L'exploitation des téléphones des deux hommes déférés a confirmé la teneur de leurs déclarations.