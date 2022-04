Trafic de migrants sur l'axe Dakar-Lisbonne : le président la Chambre de commerce Portugal-Sénégal inculpé

Gonçalo Nuno Piteira Terenas président de la Chambre de commerce et d’industrie et de promotion culturelle Portugal – Sénégal a été cueilli à l’Aibd alors qu’il revenait de Dubaï. Il a été arrêté par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT).

Placé sous contrôle judiciaire, rapporte Libération, il est inculpé depuis le 10 mars dernier pour trafic de migrants, faux et usage de faux dans des documents administratifs. Le parquet qui a requis le mandat de dépôt a fait appel devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel.

D’après l’enquête, il a grugé plus de 70 victimes candidates à l’émigration clandestine. Lors de la perquisition effectuée dans ses bureaux à Nord Foire, les enquêteurs ont saisi 48 passeports sénégalais comportant un dossier d’enregistrement ou un dossier de demande de visa, un cachet de « Senegal4wor », un cachet « Cunha Barroso Sénégal », un cachet de la chambre de commerce et d’industrie Portugal-Sénégal, un cachet de « West africain international « Wati » et un cachet de « Caecchao ».

Quatre enveloppes différentes contenant 40 passeports sénégalais, 3 passeports guinéens, 4 passeports congolais de Kinshasa et 1 passeport bissau-guinéen ont été aussi trouvés dans son armoire.