Trafic de passeports diplomatiques: 10 infractions retenues contre Kilifeu, Simon et Thier

Les rappeurs Landing Mbessane Seck dit « Kilifeu » et Simon Niaga Kouka alias Simon arrêtés la semaine dernière pour trafic présumé de passeports diplomatiques, sont loin d’être tirés d’affaire. Le parquet a retenu 10 infractions contre eux et contre leur accusateur Thierno Amadou Diallo et X. Les trois mis en cause feront face au juge du deuxième cabinet, en charge de l’information judiciaire, ce mercredi.



Libération qui donne l’information dans son édition de ce jour, renseigne que le parquet qui a retenu 10 infractions, a aussi requis la prison pour tous. Déjà, le trio est visé pour association de malfaiteurs. Ensuite, il a été retenu contre Kilifeu et « X » pour inconnu à identifier-corruption, tentative de faux dans le document administratif et tentative de trafic de migrants.



L’accusateur qui a porté plainte contre Kilifeu est chargé par le ministère public pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux et usage de faux document administratif et complicité de trafic de migrants.



Concernant Simon, il a été retenu contre lui les infractions de tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux.



Pour mémoire, Kilifeu et Simon du mouvement "Y'en A Marre" ont été déférés au parquet lundi, en même temps que leur accusateur Thierno Amadou Diallo qui devait être libéré de prison dans les prochains jours.