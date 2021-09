Trafic de passeports diplomatiques : Kilifeu, Simon et l’accusateur Thierno Amadou Diallo déférés ce lundi

Les choses bougent pour les activistes et membres du mouvement « Y en a marre » arrêtés dans l’affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques. Kilifeu et Simon seront déférés au parquet ce lundi, 13 septembre, en même temps que leur accusateur Thierno Amadou Diallo qui devait être libéré de prison dans les prochains jours. Les mis en cause sont poursuivis pour "faux et usage de faux" entre autres délits.



Selon Libération qui donne l’information, lors de son audition, Thierno Amadou Diallo avait affirmé que Simon lui avait "loué" son passeport français. Ce que ce dernier a démenti, soutenant plutôt lui avoir remis le document de voyage, en guise de gage, suite à une dette de 2 millions de F Cfa.



La police italienne corse le dossier



Mais l’implication de la police italienne risque de corser cette affaire. En effet, sur réquisition, ladite police a informé la Division des investigations criminelles (Dic), avoir effectivement arrêté Thierno Amadou Diallo, avec un ancien passeport de Simon trafiqué, avant de le rapatrier. C’était en 2014.



La même source de renseigner que la fiche d’embarquement, depuis Dakar, a été versée dans le dossier. C’est le délit de complicité de faux qui a été retenu contre Simon.



Concernant Kilifeu, il est visé pour "escroquerie au visa", entre autres.