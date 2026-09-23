Trafic de véhicules : trois suspects déférés au parquet de Touba après une alerte sur TikTok

Un véhicule de marque Ford Fusion, dérobé en juin dernier à Diass, a été localisé et récupéré à Touba après avoir fait l'objet d'une publication de vente sur le réseau social TikTok, rapporte le quotidien Libération. Le 16 septembre, le fils du propriétaire de la voiture a repéré l'annonce en ligne avant de prendre contact avec l'annonceur. Il s'est rendu le lendemain à Touba, où il a immédiatement avisé les éléments du commissariat spécial.



L'intervention des forces de l'ordre a permis l'interpellation de trois suspects, ultérieurement déférés au parquet. Les mis en cause ont été identifiés comme Mame Cheikh D. (37 ans), Fallou S. (40 ans, vendeur de véhicules) et Fallou B. (43 ans, commerçant). Lors de son audition, Fallou B. a affirmé avoir acheté le véhicule auprès de Fallou S. pour la somme de 2,5 millions de francs CFA. Ce dernier a quant à lui soutenu s'être approvisionné auprès de Mame Cheikh D.



Entendu par les enquêteurs, Mame Cheikh D. a prétendu avoir acquis la Ford Fusion pour 2 millions de francs CFA auprès d'un dénommé O. Sow, rencontré à la gare de Touba alors qu'il cherchait à écouler l'automobile. Selon Libération, les investigations du commissariat spécial se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des complices impliqués dans ce réseau de recel.