Nguékhokh : un maçon écroué après avoir asséné un coup de pilon à sa sœur pour une dette de 20 000 FCFA

O. Diouf, maçon domicilié à Nguékhokh,(ville située près de la Petite –Cote) a été placé sous mandat de dépôt après son déferrement au parquet de Mbour pour des faits de « coups et blessures volontaires » sur sa jeune sœur, M. Diouf. L'homme est accusé de lui avoir asséné un « coup de pilon à la tête » à la suite d'un différend familial.



Interpellé par la brigade de gendarmerie de Nguékhokh après le dépôt d'une plainte formelle par la victime, le mis en cause a intégralement reconnu les faits lors de son audition. La jeune femme, admise à l'hôpital pour des soins d'urgence, s'est vue délivrer un certificat médical attestant d'une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.



À l'origine de cette agression, rapporte L'Observateur, figure une dette de 20 000 francs CFA. Une créancière, Nd. Top, s'était présentée au domicile du couple pour réclamer son dû, guidée par la sœur du maçon. Après une vive altercation entre la créancière et son épouse, O. Diouf s'en est pris violemment à sa sœur, l'accusant d'avoir divulgué leur adresse, avant de se saisir d'un pilon pour la frapper.