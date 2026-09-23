Violences à Mbour : un policier gravement blessé à l'œil lors d'une intervention au quartier Oncad

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, vers 2 heures du matin, des agresseurs ont attaqué le domicile d'un maçon. S'en est suivie une violente bagarre au quartier Oncad de Mbour(Petite-Cote). La situation a provoqué une panique générale.



Intervenu pour disperser la foule et ramener le calme, M. S. Ndiaye, un jeune policier comptant trois ans de service, a été violemment frappé en pleine confusion. L'agent a reçu un coup de poing à l'œil gauche, entraînant une perforation du globe oculaire. L'hôpital de Mbour lui a délivré un arrêt de travail de 30 jours, rapporte L'Observateur. L'affaire a été examinée devant le Tribunal de grande instance de Mbour, où le maçon comparaissait en détention préventive. Lors de l'enquête préliminaire, ce dernier avait accusé son neveu d'avoir frappé le policier, indiquant que le jeune homme s'était enfui en Gambie.



À la barre, le prévenu est totalement revenu sur sa version. Il a nié l'implication de sa famille, affirmant que son neveu s'était rendu en Gambie uniquement pour y chercher du travail. Le procureur a demandé l'application de la loi. La partie civile réclame 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour financer des soins médicaux spécialisés en Europe pour la victime. Le tribunal rendra son délibéré le 29 septembre.