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Mbour : un agent de police perd son œil gauche, le père du suspect change de version au tribunal



Mbour : un agent de police perd son œil gauche, le père du suspect change de version au tribunal
Un jeune agent de police de Mbour « a perdu son œil gauche dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026 » alors qu'il tentait de s'interposer lors d'une violente altercation dans le quartier Onecad.

En voulant calmer des riverains et la famille d'un maçon pris d'assaut par des agresseurs, l’agent a reçu un coup fatal dans la pénombre qui lui a causé « la perforation du globe oculaire », selon les informations rapportées par le journal L'Observateur.

À la suite de cette agression, l'enquête a désigné le neveu du maçon comme l'auteur présumé du coup, ce dernier ayant « pris la fuite pour se cacher en Gambie ». Placé en détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour, le père de famille a toutefois « changé complètement de discours » à la barre du Tribunal de grande instance, affirmant qu'aucun de ses proches n'avait levé la main sur le policier et que son neveu s'était rendu en Gambie « pour chercher du travail ».

Au terme des débats, après les réquisitions du procureur, la partie civile a réclamé « 5 millions de FCFA de dommages et intérêts » afin de permettre à l'agent blessé « de continuer ses soins en Europe ». Le tribunal a fixé son délibéré au mardi 29 septembre prochain.
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Fodé Bakary Camara

Mercredi 23 Septembre 2026 - 11:25


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