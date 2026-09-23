Incidents aux Navétanes : un footballeur écroué pour tentative de viol au stade Amadou Barry

El Hadji S. D., un joueur de football âgé de 24 ans, a été déféré au parquet pour « tentative de viol, violences et voies de fait » à la suite d'un incident survenu au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les faits se sont produits le mardi 15 septembre en marge des compétitions interquartiers des navétanes, rapporte le quotidien L’Observateur.



Selon le témoignage de la victime, M. A. Sy, âgée également de 24 ans, l'agression est survenue alors qu'elle se trouvait dans les sanitaires du stade. Ayant surpris des pas suspects derrière la porte, la jeune femme a immédiatement donné l'alerte. Une vive altercation physique a éclaté lorsque le mis en cause a foncé sur elle. Les cris de la victime ont heureusement alerté un agent du personnel du stade, qui est intervenu in extremis pour neutraliser l'agresseur et le séparer de la jeune femme.



Pris en charge par le service de sécurité de l'enceinte, les deux protagonistes ont été conduits vers un véhicule de police prépositionné sur place. Malgré les dénégations constantes du footballeur lors de son audition, la police a retenu de lourdes charges à son encontre, le renvoyant devant la justice pour répondre de ses actes.