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Équipe nationale de football : Patrick Vieira a composé son staff technique avec Mickaël Marsiglia et Issa Aïdara



Équipe nationale de football : Patrick Vieira a composé son staff technique avec Mickaël Marsiglia et Issa Aïdara
Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Patrick Vieira, a finalisé la composition de son encadrement technique direct en désignant ses deux entraîneurs adjoints. Selon des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, le technicien a choisi le Français Mickaël Marsiglia comme premier adjoint et le Sénégalais Issa Aïdara comme second assistant.
 
Le premier adjoint, Mickaël Marsiglia, entretient une relation étroite avec le sélectionneur national, née durant leurs années de formation commune à l'AS Cannes. Le journal du Groupe Futurs Médias souligne que les deux hommes ont effectué leurs premiers pas dans le football professionnel au sein du club cannois, conservant des liens solides en dépit de trajectoires de carrière distinctes.
 
L'arrivée du Sénégalais Issa Aïdara aux côtés du duo franco-français vient apporter une expertise locale au sein du nouveau staff technique, chargé de conduire la sélection nationale lors des prochaines échéances internationales.
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 10:45


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