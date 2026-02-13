Trafic des ressources minières​: treize (13) dragues détruites et des groupes électrogènes saisis à Saraya

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des ressources minières, les éléments du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 02) de Saraya (sud-est) ont mené une mission de surveillance au niveau de la Falémé, entre les localités de Saeinsoutou et Bandincoto. D'après un communiqué de la gendarmerie nationale, les éléments du GARSI 02 ont détruit, le 10 février 2026, 13 dragues et saisi deux (02) groupes électrogènes, ainsi que des matériels appartenant à des exploitants illégaux d'or alluvionnaire.



Selon la note, « il s'agit de matériels participant non seulement à l'exploitation illégale des ressources minières mais également à la dégradation accélérée de l'environnement ».