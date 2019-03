Trafic du bois de Vène: Comment Yaya Jammeh a volé plus de 162 milliards à la Casamance

La Gambie a exporté du bois de vène d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. C’est suite à un système mafieux orchestré par Jammeh qui a noué un partenariat criminel avec deux Roumains Nicolae et Dragos Buzaianu qui avaient le monopole sur les exportations de bois.



"Libération" qui donne l’information, souligne que le bois était coupé au Sénégal avant d’être acheminé en Gambie. De là, il était exporté en Chine. Le journal de révéler qu’avec Jammeh, le MFDC (Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance), a tiré parti du commerce du bois. En effet, le mouvement rebelle aurait tiré 19,5 millions de dollars (9,7 milliards Fcfa) du commerce illégal de bois entre 2010 et 2014, selon un rapport de Forest Trends, une organisation caritative environnementale américaine.



Au total, une valeur estimée à 325,5 millions de dollars en bois de vène a transité par les ports de la Gambie entre 2010 et 2016. Jammeh et ses associés sont devenus copropriétaires d’une société forestière, West Wood Gambia Lt