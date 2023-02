Trafic international d’espèces protégées : 100 kg de corail rouge saisis à Kébémer

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international d’espèces protégées, la Brigade mobile des Douanes de Kébé­mer, située dans la Subdivision de Louga, a effectué une saisie de 100 kg de corail rouge. Le journal « Le Quotidien », informe que la saisie a eu lieu le dimanche, 19 février 2023 vers 17 heures, au cours d’un contrôle ciblé et approfondi d’un véhicule de transport en provenance de la frontière avec la Mauritanie.



La Division de la communication et des relations publiques des Douanes révèle que « la valeur des 100 kg de corail saisis est estimée à 327 millions de francs Cfa. L’évaluation a été faite avec le concours du chef du Service régional des pêches de Louga ». Le corail rouge est une espèce marine à plusieurs vertus et très prisée dans la fabrication de bijoux et autres parures, à l’image des pierres précieuses (or, argent, diamant, etc.).



«Cette haute valeur marchande est à l’origine de la surexploitation des coraux, avec comme conséquence, une menace d’extinction».

Les opérations «bouclage», selon les Douanes ciblent les couloirs et réseaux de trafic d’espèces protégées. Ils ont pour objectif d’amener les administrations douanières à contribuer d’une manière plus significative, à la préservation de la biodiversité et de l’environnement.