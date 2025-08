Tragédie à Diaobé-kabendou : un jeune vulcanisateur électrocuté dans son atelier

Un drame s’est abattu ce dimanche sur le quartier de Ngaba, situé dans la commune de Diaobé-Kabendou dans la région de Kolda (sud), où Amadou Kandé, un jeune vulcanisateur, a tragiquement perdu la vie après avoir été électrocuté dans son atelier de réparation de pneus.



Selon les premières informations recueillies par le correspondant local de Pressafrik, le jeune homme s'était rendu à son lieu de travail comme à son habitude. C’est alors qu’une décharge électrique soudaine l’a frappé au moment où il se trouvait à l’intérieur de son atelier. L’accident, survenu dans des circonstances encore floues, ne lui a laissé aucune chance : Amadou Kandé est décédé sur le coup.



Alertées par les riverains, les autorités locales et les services de santé se sont rapidement rendus sur les lieux. Le corps sans vie du défunt a été transporté au poste de santé de Diaobé pour constatation et prise en charge.



La nouvelle a provoqué une vive émotion dans la communauté. Amadou Kandé était récemment marié et attendait son premier enfant avec son épouse. Sa disparition brutale laisse derrière lui une famille brisée et une communauté profondément endeuillée.



De nombreux habitants de Ngaba ont exprimé leur tristesse face à la perte d’un jeune travailleur connu pour son sérieux et son engagement. Des appels ont également été lancés pour renforcer les mesures de sécurité électrique dans les ateliers et lieux de travail afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. En attendant, la commune de Diaobé-Kabendou pleure l’un de ses fils, emporté trop tôt par un tragique destin.