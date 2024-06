Tragédie au large de l'Île Hierro : une embarcation de migrants interceptée, cinq (5) morts probablement des Sénégalais

Une embarcation transportant plus de 90 candidats à l’émigration irrégulière a été interceptée ce vendredi, au large de l'Île Hierro, en Espagne. Malheureusement, cinq (5) décès ont été enregistrés parmi les passagers, probablement des Sénégalais, selon le président de l’Ong Otra Africa, qui s’est confié à nos confrères de la RFM.



« Il y a une pirogue en dérive depuis 21 jours sur l’île Hierro, à Las Palmas (Espagne) avec à son bord plus de 85 migrants dont 5 cadavres, qui a été interceptée par une croisière en provenance de la Gambie », a révélé Souleymane Aliou Diallo, président de l’Ong Otra Africa.



D’après lui, l’enquête suit son cours. « Il y a en 37 qui sont en situation d’hypothermie dont leur pronostic est engagé (…) Les cadavres sont en cours d’identification ».



Il ajoute : « D’après les dernières informations que nous avons, il y a des cadavres qui ont été jetés en mer. Nous attendons d’avoir des informations plus amples par rapport à l’identité des décédés. La grande partie des occupants de cette pirogue sont des Sénégalais ».



Selon la RFM, parmi ces migrants, il y avait 5 femmes dont une en état de grossesse.



Ce nouveau drame illustre l'augmentation des arrivées de migrants aux Canaries enregistrée ces dernières semaines. Et le mois de juin est particulièrement dense. Du 1er au 15 juin, 1 860 personnes ont débarqué dans l’archipel, contre 1 135 pour l’ensemble du mois de mai, selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur publiés lundi 17 juin.