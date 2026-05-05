Éducation : Moustapha Guirassy lance le chantier de la régulation et de la refondation de l'enseignement privé

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a ouvert ce lundi 4 mai 2026 le Symposium national sur l’enseignement privé, marquant une étape décisive dans la restructuration du système éducatif sénégalais. Face à un secteur qui compte désormais plus de 5 000 établissements et 40 000 enseignants, le gouvernement a affiché son ambition de mettre en place une régulation « lisible, transparente et orientée vers la qualité » pour harmoniser l'offre éducative nationale.







L'enjeu majeur de cette rencontre est l'intégration de l'enseignement privé dans la vaste dynamique de « refondation curriculaire » impulsée par l'État. Cette réforme vise à garantir que chaque élève, qu'il soit dans le public ou le privé, reçoive une formation conciliant modernité, innovation pédagogique et enracinement culturel. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un « socle commun de compétences » et d'une « formation citoyenne partagée » pour assurer une qualité minimale homogène sur l'ensemble du territoire.







Le symposium, structuré en ateliers thématiques, doit permettre aux pouvoirs publics et aux promoteurs d'établissements de consolider leur lien de confiance. Les travaux, qui réunissent l'ensemble des acteurs du sous-secteur, déboucheront sur des recommandations concrètes. Ces dernières seront directement intégrées dans les futures politiques publiques pour faire de l'enseignement privé un levier parfaitement aligné sur les nouvelles exigences éthiques et pédagogiques du Sénégal.

