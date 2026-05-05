Environnement : La Première Dame Marie Khone Faye au cœur de la lutte contre le gaspillage au marché Sandika

À l’occasion de la Journée internationale « Zéro Déchet », la Première Dame, Marie Khone Faye, s’est rendue au marché Sandika de Pikine pour une opération de sensibilisation de grande envergure. Cette édition, placée sous le thème « Femmes en action contre le gaspillage alimentaire », a servi de tribune pour alerter sur les conséquences multidimensionnelles de la mauvaise gestion des déchets au Sénégal.







Lors de cette visite de proximité, la Première Dame a mis l'accent sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qu'engendre le surplus de déchets non traités. En ciblant le marché Sandika, l'un des plus importants centres de commerce de la banlieue dakaroise, Marie Khone Faye a souligné le rôle pivot que jouent les femmes dans la chaîne de consommation et leur capacité à devenir des agents de changement pour réduire les pertes alimentaires.







L'opération a permis d'échanger directement avec les commerçants et les ménagères sur les bonnes pratiques de conservation et de gestion des rebuts. L'objectif affiché est de transformer les comportements quotidiens pour passer d'une économie du gaspillage à une culture de la durabilité. Cette initiative s'inscrit dans une volonté globale de l'État d'améliorer la salubrité urbaine tout en préservant les ressources économiques des foyers sénégalais.

