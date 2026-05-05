Élevage : Alerte sur le prix du mouton après l'explosion des coûts de l'aliment de bétail

À l'approche de la fête de la Tabaski, une flambée brutale des prix des aliments de bétail s'est emparée du marché national, plongeant les éleveurs et les futurs acquéreurs de moutons dans une profonde inquiétude. En l'espace de quelques semaines, les coûts du foin, du son de blé et du maïs ont enregistré une hausse spectaculaire, menaçant directement l'accessibilité des bêtes pour les familles sénégalaises.







Sur le terrain, les éleveurs tirent la sonnette d'alarme. Cette explosion des charges d'exploitation, qu'ils jugent « soudaine et incontrôlée », réduit considérablement leurs marges et les contraint à répercuter ces coûts supplémentaires sur le prix de vente final des moutons. Pour beaucoup, nourrir le bétail jusqu'au jour de la fête devient un défi financier quotidien, certains craignant de ne pas pouvoir rentabiliser leurs investissements.







Cette situation fait peser une lourde hypothèque sur le budget des ménages. Si la tendance ne s'inverse pas, le prix du mouton de Tabaski pourrait atteindre des sommets historiques cette année. Les acteurs du secteur attendent désormais une intervention ou une régulation des autorités pour stabiliser les prix des intrants pastoraux et garantir un approvisionnement du marché à des coûts raisonnables pour toutes les bourses.

