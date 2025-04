Tragédie dans le football : le jeune Papi Goudiaby décède lors d’un match amical

Le jeudi 10 avril 2025, Papi Goudiaby, joueur de l’Académie Avenir Foot de Dakar, basée à l’unité 18 de Parcelles Assainies, est décédé brutalement lors d’un match amical au terrain du CFPT, le centre Sénégal-Japon, selon les informations relayées par le journaliste Boubacar Kambel Dieng sur sa page Facebook.



Âgé de 17 ou 18 ans, Papi était un brillant milieu de terrain et avait obtenu son baccalauréat l’année précédente.



Les causes exactes de son décès restent inconnues, et une autopsie sera réalisée pour déterminer les circonstances.

Cette tragédie a profondément affecté l’ensemble du monde du football sénégalais.