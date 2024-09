Tragédie de Mbour : député Sira Ndiaye présente ses condoléances aux familles des victimes

Le chavirement d’une pirogue avec à son bord presque une centaine de candidats à l’émigration a plongé les Sénégalais dans une tristesse. Sur les réseaux sociaux, les indignations fusent de partout. Réagissant au drame, Sira Ndiaye député sénégalaise, invite à redoubler d’efforts pour combattre définitivement ce fléau et présente par la même occasion ses condoléances aux familles des victimes.



« En ces circonstances éprouvantes marquées par la disparition en mer de plusieurs de nos jeunes frères et sœurs mbourois, j'exprime ma profonde compassion à toute la population mbouroise ainsi qu'aux familles des victimes en particulier et leurs présente mes sincères condoléances.

Puisse le Tout Puissant accueillir nos défunts dans son jardin céleste et continuer à veiller sur les familles éplorées. Ce fléau continue de faire des ravages énormes dans nos familles, quartiers et villes, nous devons redoubler d'efforts afin de le combattre définitivement ! Tefess en deuil Mbour en deuil Sénégal en deuil », a-t-elle publié.