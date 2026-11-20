Un grave incendie d’appartement survenu sur la Voie de dégagement nord (VDN), à hauteur du supermarché Exclusive, a causé la mort d’une personne, "une femme", beaucoup de dégâts et nécessité le sauvetage de vingt autres occupants, selon le commandant du Groupement d’incendie et de secours de Dakar. Le lieutenant-colonel Sada Dia a déclaré que les secours ont reçu l’alerte à « 13 h 57 » avant de déployer un dispositif majeur face à la gravité du sinistre.



Dès leur arrivée sur place, quatorze minutes après l’alerte, les sapeurs-pompiers ont engagé des manœuvres d’urgence pour évacuer les occupants des logements en flammes. « Nous avons pu extraire des appartements en feu plus de 21 personnes. Malheureusement, parmi ces 21 personnes, l'une d'entre elles avait perdu la vie », a déclaré le lieutenant-colonel.



Pour maîtriser ce sinistre et secourir les victimes, les soldats du feu ont mobilisé « 29 engins d’incendie et 95 agents, dont 16 officiers. Le SAMU et la Région médicale ont également dépêché des ambulances ainsi qu’un psychologue » au sein d’un poste médical avancé afin d’assurer une prise en charge médicale et psychologique immédiate des rescapés.



Les équipes de secours ont lutté pendant 2 heures et 38 minutes pour éteindre totalement les flammes et sécuriser l’immeuble, avec l’appui des forces de sécurité pour contenir la foule. Le Commandant a fait savoir que la gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer l’origine exacte de ce drame. Par ailleurs, il invite les « propriétaires à consulter les services techniques avant toute reprise d’activité dans le bâtiment ».