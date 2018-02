Traitement des maladies rénales des enfants : Le Sénégal ne compte que 2 néphrologues pédiatres

Sur une population de plus de 15 millions d'habitants, le Sénégal ne compte que deux spécialistes en néphrologie pédiatrique, cette branche qui prévient, diagnostique et soigne les maladies rénales des enfants.



Le Centre d'excellence de la santé de la mère et de l'enfant abrite depuis mercredi, un cours de néphrologie pédiatrique pour former les autres médecins au dépistage des maladies rénales chez les enfants. L'un des deux spécialistes sénégalais en la matière, le Docteur Alioune Abdoulaye Ndongo a expliqué la nécessité de cette formation. "Actuellement, on est en train d'organiser un cours de néphrologie pédiatrique qui a débuté depuis hier (mercredi 21 février) pour deux jours. Et on a eu la chance d'avoir la collaboration de nos partenaires étrangers, deux profs français et deux profs marocains et ivoiriens. Ils sont là pour nous appuyer dans la sensibilisation des autres collègues pédiatres, par rapport à la prise en charge des maladies rénales de l'enfant", a-t-il confié sur les ondes de la Rfm.



Le docteur Ndongo d'ajouter que "c'est un besoin réel qui est là. On est que deux et ce que nous voudrons, c'est former les autres collègues pédiatres à dépister très tôt ces maladies là devant certains signes. Pour un enfant qui est, par exemple à Ziguinchor, si on forme le pédiatre de Ziguinchor par rapport au diagnostic de ces maladies, cet enfant n'aura pas besoin de venir à Dakar. Il pourra bénéficier d'un traitement local, jusqu'à ce que le pédiatre soit dépassé".