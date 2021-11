Transactions électroniques: Wave contraint Orange Money à baisser drastiquement ses frais d'envoi

Les opérateurs Wave et Orange se livrent une véritable concurrence en matière de transfert d'argent. L'opérateur Wave, dernier venu sur le marché sénégalais, a en effet cassé les tarifs des différentes transactions. Contrairement à ce qui avait cours, l'entreprise américaine fixe à 0%, les coûts de dépôt et retrait et le transfert à 1% du montant transféré. Cette politique a obligé Orange à revoir ses tarifs à la baisse.



Alors que Orange Finances multiplie les « opérations séduction » auprès des Sénégalais depuis plusieurs mois, il est passé ce mardi à la vitesse supérieure, en baissant drastiquement ses tarifs. Le frais d’envoi est passé à 0,8%, le frais de retrait devient gratuit.



Les clients devront débourser 40 FCFA pour le transfert de 5000 FCFA, 80 FCFA pour 10.000 FCFA et 800 FCFA pour 100.000 FCFA.