Transfert d'Edouard Mendy à Chelsea: tout est possible d'ici le 05 octobre, selon le coach du Stade Rennais

Depuis quelques jours, Edouard Mendy est cité dans les petits papiers de Chelsea. Le gardien sénégalais serait une priorité du club anglais pour ce mercato.



Et son club semble ouvrir la porte. C’est du moins ce qu’on retient des propos du coach Julien Stéphan.



“Edouard Mendy ? Bien sûr qu’on aimerait avoir l’effectif stabilisé le plus tôt possible, mais en l’occurence c’est utopique de penser cela. À partir du moment où le marché est ouvert jusqu’au 5 octobre, il peut tout se passer jusqu’au bout. Edou, c’est quelqu’un pour moi de très important à la fois dans l’équipe et dans le vestiaire. On a une relation très particulière depuis un an avec énormément de confiance et énormément de relationnel entre nous. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd’hui au niveau de l’évolution de sa situation, mais on sait très bien que jusqu’au 5 octobre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et il peut y avoir des évolutions“, confie le technicien à Téléfoot La Chaîne, rapportée par Africa Top Sports.