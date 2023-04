Transfert de fonds des migrants : le Sénégal reçoit environ 2 milliards FCFA par jour

L'Observatoire de la Qualité des Services financiers (QSF/Sénégal) et I'UNCDF ont tenu un atelier technique ce mardi 25 avril sur les transferts d'argent des migrants sénégalais. L'objectif de la rencontre est d'aboutir à des conclusions visant à accroitre la portée des transferts de fonds numériques et à améliorer la résilience financière des migrants et de leurs familles.



Les points essentiels de la rencontre portent sur la présentation de l'évaluation nationale de l'innovation inclusive dans les transferts d'argent, les résultats de la recherche appliquée sur la demande en transferts de fonds au Sénégal et la Stratégie pays Sénégal dans les transferts de fonds.



« L'apport financier des migrants sénégalais n'est plus à démontrer et les statistiques disponibles estiment en moyenne que les transferts d'argent vers le Sénégal atteignent environ 2 milliards FCFA par jour. Des envois qui constituent souvent une "véritable bouée de sauvetage" pour les familles restées sur place » a informé Habib Ndao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers.



Avant de rappeler la nécessité d'apporter des actions correctives, mais aussi les défis à relever. « Il est urgent toutefois d'apporter des actions correctives à travers le renforcement des capacités des migrants et de leurs familles sur la connaissance et l'utilisation judicieuse des flux générés par ces envois. L'éducation financière constitue en ce sens pour ces segments sus-évoqués un défi majeur à relever pour mieux encadrer l'orientation et la destination de ces flux financiers vers des domaines avec un meilleur impact socio-économique sur les populations. Autre défi majeur, grâce aux mutations avancées dans le paysage numérique, c'est le mobile money qui doit permettre d'accroitre l'utilisation des opérations de transferts de fonds des migrants en raison de la plus grande flexibilité et commodité qu'il offrent aux utilisateurs ».



Le problème d'investissement a été évoqué par le représentant de la direction financière. Qui a aussi déploré le gaspillage coutumier dans les cérémonies au Sénégal.



La rencontre a vu la présence de plusieurs personnalités dont Pierre Leyti Ndiaye, conseiller financier du Ministère de la Finance, le représentant de la Banque Mondiale, les consommateurs, le Réseau nationale du prestataire des transferts d'argent, la direction générale du secteur financier...