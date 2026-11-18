Les cours sont suspendus pour deux jours, les 18 et 19 novembre 2026, conformément à la note de service signée le 17 novembre 2026 par la direction. Cette mesure permet à la communauté éducative d’inspecter le complexe scolaire Bibi Ndiaye, choisi pour recevoir les effectifs suite à l’effondrement du bâtiment B. La sonnerie retentira de nouveau le vendredi 20 novembre 2026 à 8 heures précises.



Au terme d’une assemblée générale, l’administration répartit les élèves sur deux points d’accueil. Les classes terminales à l'École nationale de police et les autres niveaux de l'établissement rejoignent le complexe scolaire Bibi Ndiaye, tandis que les inscrits du lycée scientifique de Grand Dakar conservent leurs locaux habituels.



La direction indique par ailleurs que « cette organisation peut encore évoluer » car « les négociations se poursuivent en vue d'un relogement intégral des élèves sur un site unique, celui du complexe scolaire Bibi Ndiaye ». Les parents et les élèves gèrent cette transition dans l'attente d'une solution définitive.