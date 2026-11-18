Le député Guy Marius Sagna a qualifié le projet de loi de finances initiale 2027 de « deal entre Diomaye et le FMI », ce mercredi 18 novembre 2026 à l'Assemblée nationale. L'élu a affirmé que « ce texte a fait supporter l'essentiel du coût aux citoyens tout en préservant les créanciers ».



Le parlementaire a axé son intervention sur le remboursement de la dette et sur l'absence de poursuites visant les anciens responsables de l'endettement. Il a déclaré que le budget « place le paiement des engagements financiers de l’État au-dessus des besoins immédiats des populations ». L'élu a aussi soutenu que « les partenaires financiers ont été épargnés par les restrictions budgétaires imposées aux ménages ».