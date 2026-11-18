L'élu de l'opposition Mamadou Mory Diaw a exigé la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale, ce mercredi 18 novembre 2026 en séance plénière. Le membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a interpellé directement le président de la République. « J’aurais préféré que dès maintenant vous fassiez l’annonce : le premier à minuit, on dissout l’Assemblée nationale ».
Le parlementaire a axé son intervention sur un réquisitoire sévère contre le bilan de la majorité au pouvoir. Il a déclaré que « malheureusement, le pouvoir ne se prête pas » et que « durant les deux ans et demi, le pays est parti au 20e sous-sol ». Le député a aussi affirmé que « actuellement, les Sénégalais savent, ils ont su l’incapacité de gouverner de PASTEF ».
Le parlementaire a axé son intervention sur un réquisitoire sévère contre le bilan de la majorité au pouvoir. Il a déclaré que « malheureusement, le pouvoir ne se prête pas » et que « durant les deux ans et demi, le pays est parti au 20e sous-sol ». Le député a aussi affirmé que « actuellement, les Sénégalais savent, ils ont su l’incapacité de gouverner de PASTEF ».
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