Transferts: Manchester City a fait une offre de 117 M€ pour Jack Grealish

C'est l'un des dossiers chauds de ce mercato estival. Jack Grealish jouera-t-il à Manchester City la saison prochaine ? Selon le Telegraph, les Citizens souhaitent l'enrôler. Le journal anglais avance ce vendredi que les Skyblues ont proposé la somme de 100 millions de livres (117 M€) à Aston Villa pour s'attacher les services de l'international anglais (25 ans, 12 sélections). Il y a un mois, la presse britannique évoquait déjà une offre similaire et une officialisation après l'Euro.



Possiblement le plus gros transfert de l'été

Pour rappel, Grealish, qui reste sur deux saisons très abouties à Aston Villa, s'est révélé comme l'un des chouchous du public anglais durant le Championnat d'Europe. Il est sous contrat avec le club de Birmingham jusqu'en 2025 et l'entreprise d'agents qui le représente est celle d'ICM Stellar Sports, à laquelle appartient également le Rennais Eduardo Camavinga.



Jusqu'à présent, le plus gros transfert de l'été 2021 a été réalisé par Manchester United, qui a attiré un autre international anglais : l'attaquant Jadon Sancho (Borussia Dortmund), recruté contre 85 M€.



