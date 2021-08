Transferts: le Real Madrid a soumis une offre de 160 millions d'euros au PSG pour Kylian Mbappé

« Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre »

Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, dans « L'Équipe » en juin dernier

Comme annoncé par le site britannique TalkSport et le programme espagnol El Chiringuito, le Real Madrid a formulé mardi soir une offre de transfert de 160 M€ au PSG pour recruter Kylian Mbappé. Mais la position affichée par le club parisien reste la même : il veut conserver son attaquant français, sous contrat jusqu'en juin 2022.Le Real Madrid, lui, rêve de Kylian Mbappé depuis des années. En 2017, il avait raté le coche, lorsque l'ex-Monégasque avait préféré rejoindre le PSG. Mais le club espagnol n'a jamais cessé de surveiller l'attaquant des Bleus, d'autant que ce dernier a refusé jusqu'à présent toutes les propositions du PSG pour prolonger son contrat.Alors que son bail expire en juin prochain, les dirigeants parisiens pourraient finir par accepter de le transférer pour éviter qu'il ne s'engage, libre, dans un autre club. Jusqu'à présent, Nasser al-Khelaïfi a cependant toujours balayé ces deux scénarios. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », avait affirmé le président du PSG dans un entretien à L'Équipe, le 7 juin dernier.Même s'il a été impacté par la crise liée à la pandémie, le Real Madrid a quand même les moyens de faire vaciller la position parisienne. Il a terminé ses deux derniers exercices financiers légèrement dans le vert (respectivement + 313 000 € et + 874 000 €), une performance dans le contexte actuel.Il a surtout très peu dépensé ces derniers temps (aucun transfert payant cet été et l'été dernier) et a beaucoup mis de côté, grâce aux ventes de joueurs : 45 M€ bonus compris pour Achraf Hakimi (à l'Inter Milan) et 30 M€ pour Sergio Reguilon (Tottenham) la saison passée, 50 M€ pour Varane (Manchester United) et 40 M€ pour Martin Odegaard (Arsenal) cet été. En prenant en compte d'autres opérations moins spectaculaires, le Real a encaissé près de 200 M€ en transferts depuis l'été 2020, sans rien dépenser en retour.Le club du président Florentino Pérez a donc sans doute les moyens d'augmenter le montant de sa première offre d'ici au 31 août, date de la clôture du marché des transferts.