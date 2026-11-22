L’ancien président sénégalais Macky Sall a exhorté les pays africains à bâtir une autonomie pharmaceutique et industrielle pour couvrir 60 % des besoins en vaccins du continent à l’horizon 2040, lors de son intervention au Dakhla Global Summit les 20 et 21 novembre 2026, rencontre mise sur pied par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS). L’ancien chef de l’État a mis en avant le Projet Madiba de l’Institut Pasteur de Dakar et la Plateforme Marbio au Maroc comme piliers de cette production locale, tout en alertant sur le coût humain des importations massives face aux urgences sanitaires comme le paludisme, la tuberculose ou les cancers. « La dépendance se paie en vies humaines », a-t-il martelé.



Pour assurer la rentabilité de ces usines, Macky Sall a préconisé une spécialisation par région et des achats groupés avec le soutien d’Afreximbank, de l’Union africaine et d’Africa CDC, afin de peser dans les négociations face aux grands laboratoires internationaux. Il a également réclamé la mise en œuvre concrète de l’accord mondial sur les pandémies adopté par l’Organisation mondiale de la santé à Genève le 20 mai 2025, à travers des transferts de technologies et un accès équitable aux traitements.



Au niveau national, l’ancien dirigeant a insisté sur la solidité des soins de base, notamment les postes de santé, les maternités et les agents communautaires, citant l’exemple du Programme élargi de vaccination du Sénégal qui intègre 14 vaccins, dont celui contre le papillomavirus. Il a aussi défendu le partage des charges financières entre l’État, le secteur privé, les collectivités locales et les ménages. « La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût », a-t-il rappelé, avant d’exiger une traçabilité numérique des parcours de soins et une gestion stricte des équipements pour éviter que la Couverture sanitaire universelle ne devienne un « trou sans fin ».



Macky Sall a enfin salué la création du pôle hospitalo-universitaire et de la faculté de médecine de Dakhla par la FM6SS, un projet alimenté par une centrale solaire. Face à l’essor de l’intelligence artificielle médicale, il a plaidé pour la formation de compétences locales et la stabilité des politiques publiques au-delà des cycles électoraux, souhaitant que ce sommet devienne une rencontre annuelle de référence pour des soins accessibles à tous.