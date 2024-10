Transparence sur la gestion des finances publiques : les promesses de Cheikh Diba à Ousmane Diagana

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réaffirmé la détermination du gouvernement sénégalais à mettre en œuvre les réformes stratégiques prévues dans le nouveau référentiel national : "Sénégal Vision 2050". Cette déclaration a eu lieu lors d'une rencontre bilatérale avec Ousmane Diagana, Vice-Président en charge de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Le référentiel "Sénégal 2050" vise à garantir une croissance soutenue et durable, en améliorant la mobilisation des ressources internes et en optimisant les dépenses publiques. À cet égard, M. Diba a souligné l'importance d'une meilleure gestion de la dette "pour en assurer la soutenabilité tout en continuant à investir dans les secteurs essentiels au développement du pays".



En plus des thématiques liées à "Sénégal 2050", les discussions ont également abordé les défis énergétiques. Le gouvernement sénégalais s'engage à explorer de plus en plus la transition vers un mix énergétique durable pour accompagner le développement du pays.