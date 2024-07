Transport aérien : Les travailleurs de l’aviation menacent de paralyser les activités aéroportuaires

Le secteur de l'aviation civile sénégalaise est en proie à une crise. Le Syndicat national des travailleurs de l'aviation civile du Sénégal (Synatracs) a annoncé son intention de paralyser leurs activités aéroportuaires. Mamadou Diop, Secrétaire général du Synatracs, a confirmé le dépôt d'un préavis de grève, appelant directement à l'intervention du président de la République.



Selon Bess Bi, les travailleurs dénoncent des difficultés généralisées affectant toutes les branches de l'aéroport. Cette situation fait suite à une réunion de l'Intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile, tenue le 26 juin dernier, où le Synatracs et d'autres syndicats ont exprimé leurs préoccupations face au « manque de réponse des autorités face aux urgences du secteur ».



Parmi les griefs soulevés figurent les arriérés de paiement de l'Isa des travailleurs de l'Asecna et la situation précaire des agents menacés d'expulsion de la Cité Batterie.



Une dizaine de syndicats ont déploré « le mutisme sidérant de la tutelle face aux urgences de plus en plus acerbes du secteur ».