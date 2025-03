Transport des pèlerins : Air Sénégal assure 50 % du quota pour le Hajj 2025

Le transport des pèlerins sénégalais vers l’Arabie saoudite pour le Hajj 2025, évalué à 13 milliards de francs CFA, a été confié à Air Sénégal. Selon des sources citées par L'Observateur, la compagnie nationale opérera 50 % du quota avec des avions affrétés, tandis que l’autre moitié sera assurée par la compagnie saoudienne Flynas, conformément aux accords entre les deux pays.



Le choix d’Air Sénégal intervient après des perturbations notées lors du dernier pèlerinage. Dans le cadre des exigences de l’aviation civile saoudienne, toute compagnie transportant des pèlerins doit assurer au moins un vol direct vers l’Arabie saoudite. Air Sénégal a ainsi programmé des vols pour la Oumra les 15 et 16 mars 2025 à destination de Jeddah, avec 750 passagers enregistrés.



D'autres vols sont prévus dans la sous-région : « Mali → Jeddah : 16-17 mars, Nigeria → Jeddah : 14 mars? Garoua (Cameroun) → Jeddah : 13 mars, Fez (Maroc) : Deux vols prévus entre le 15 et le 31 mars, avec 365 passagers enregistrés. »



Le ministre des Transports aériens, Yankhoba Diémé, a récemment déclaré qu’Air Sénégal « commence à sortir de la zone de turbulence ». La compagnie, lancée en 2018, a réduit ses pertes financières, passant de 80 milliards F CFA en 2023 à 50 milliards F CFA en 2024, grâce à la suppression des lignes déficitaires.



Air Sénégal détient actuellement 4 avions et contrôle seulement 20 % du trafic de l’aéroport international Blaise Diagne, qui a enregistré 2,9 millions de passagers en 2024, rapporte le journal. À titre de comparaison, Air Côte d’Ivoire gère 52 % du trafic de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny avec 2,6 millions de passagers.



Pour accroître son influence, la direction d’Air Sénégal a sollicité un appui étatique pour acquérir 11 avions supplémentaires et ambitionne d’atteindre 5 millions de passagers en cinq ans. Une décision finale est attendue lors du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, sous l’égide du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.