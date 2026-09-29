Mercato : Krépin Diatta s’apprête à rebondir à Watford

L’attente touche à sa fin pour Krépin Diatta. Libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco, l’international sénégalais s’apprête à s’engager avec Watford, selon Match360.



L’accord est désormais en place pour que le latéral sénégalais rejoigne le club de Championship (deuxième division anglaise), jusqu’à la fin de la saison.



Libre de tout contrat,, Krépin Diatta n’a pourtant pas manqué de prétendants. Durant l’été, il était suivi en France par l’Olympique de Marseille, en Allemagne par Schalke 04, et en Angleterre par Everton et Ipswich Town. Plus récemment, Bologne s’était positionné pour tenter de le relancer en Serie A.