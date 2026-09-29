Rentrée scolaire 2026-2027 : Kolda fait face à un déficit criard d’enseignants et à la persistance des abris provisoires

L’Académie de Kolda démarre l’année scolaire 2026-2027 avec un double défi : un déficit important d’enseignants et un nombre encore élevé de classes logées dans des abris provisoires. L’Inspecteur d’académie, Mamadou Diop, a fait le point sur la situation lors de la rencontre du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la rentrée scolaire, tenue ce mardi 29 septembre.



Au niveau du personnel enseignant, les besoins restent particulièrement importants. Pour le préscolaire, l’Académie de Kolda estime son déficit à 43 enseignants , tandis que l’élémentaire accuse un gap de 460 enseignants. Une situation qui risque de peser sur les conditions d’apprentissage et de travail dans plusieurs établissements de la région.



Dans les collèges et lycées, les difficultés concernent notamment la philosophie, les disciplines scientifiques et l’éducation physique et sportive (EPS), a précisé l’autorité académique.



Pour résorber ce déficit, Mamadou Diop mise notamment sur l’arrivée des sortants des écoles de formation. Leur affectation devrait permettre de renforcer les effectifs et de répondre, en partie, aux besoins exprimés par les établissements.



En attendant ces renforts, l’Académie entend prendre des mesures internes pour assurer le fonctionnement des établissements dès la rentrée. « Des initiatives seront prises à l’interne pour faire fonctionner les établissements scolaires », a indiqué l’Inspecteur d’académie.



À cette insuffisance de personnel s’ajoute la lancinante question des classes en abris provisoires, qui constitue l’autre grande préoccupation de l’Académie de Kolda. Leur résorption demeure un enjeu majeur pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et offrir un environnement scolaire plus adapté.