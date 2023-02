Transport public et privé : les horaires de circulation interurbaine et les heures de fermeture des gares routières modifiés

Les transporteurs qui avaient entamé une grève illimitée pour faire face à l’Etat suite aux mesures prises après l’accident tragique de Sikilo (Kaffrine) ont eu gain de cause. Le gouvernement est revenu sur sa décision concernant la fixation des horaires de voyage à 23 heures. Les horaires de circulation interurbaine ainsi que l'ouverture et la fermeture des gares routières publiques et privées ont été modifiés, a-t-on appris d'un communiqué co-signé par le ministère de l'Intérieur et celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. (Document)

Aminata Diouf

